Американцам запретят покупать госдолг России

Конгресс США опубликовал проект закона о введении новых санкций в отношении России. Документ, в частности, накладывает запрет на операции с российским госдолгом.

Документ называется «Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA)». Самая жесткая мера, обозначенная в нем, касается российских государственных облигаций, номинированных как в рублях, так и в иностранной валюте.

Резидентам США предлагается запретить проводить любые операции с новыми выпусками бумаг при условии, что срок их обращения превышает 14 дней. Запрет должен вступить в силу «через 90 дней или позднее» после принятия закона.

Впервые законопроект был анонсирован 13 февраля, однако тогда не был готов его полный текст. Отмечалось, что он призван усилить политическое и дипломатическое давление на Москву «в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе».

Прежние санкции США и Евросоюза запрещали финансирование и предоставление технологий отдельным компаниям, а также закупки и любое сотрудничество с ними, однако не касались российского госдолга.

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