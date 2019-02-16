России предсказали устойчивость к санкциям

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Рейтинги России балансируют между очень сильным суверенным балансом, надежными внешними финансами и надежной макроэкономической политикой на фоне более слабых перспектив роста, высокой сырьевой зависимости, слабых стандартов управления и геополитической напряженности», — говорится в сообщении.

Как отмечает РБК, такой рейтинг России держится с 2017 года и находится на одном уровне с Кипром, Венгрией, Румынией, Индией и Уругваем. Как отмечает агентство, на одну ступень показатель снижают санкционные риски. В то же время, по прогнозам аналитиков, двойной профицит России, низкий госдолг и крупные валютные резервы позволят устоять экономике страны перед новыми санкциями.

В феврале рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 (неинвестиционного уровня) до Baa3 (нижней ступени инвестиционного уровня). По мнению аналитиков, экономическая политика страны укрепила государственные финансы и внешние показатели, а также снизилась уязвимость от внешнего воздействия, в частности, санкций.

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