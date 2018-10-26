Предсказано влияние на экономику новых антироссийских санкций

Международное рейтинговое агентство Moody's определило возможное влияние новых антироссийских санкций на экономику страны. Об этом РИА Новости сообщила ведущий аналитик агентства по суверенному рейтингу Кристин Линдоу.

По ее словам, ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее рейтинга, однако прогноз может ухудшится с позитивного на стабильный. Линдоу отметила, что, в случае введения более жестких санкций, Moody's придется взять паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня. Нынешний позитивный прогноз означает 30-процентную вероятность изменения рейтинга в этом направлении.

В августе агентство посчитало, что новые санкции США в отношении России будут иметь ограниченное влияние на российскую экономику, поскольку новый пакет ограничительных мер во многом дублирует уже существующие.

23 октября эксперты исследовательской компании IHS Markit назвали Россию и Китай наиболее устойчивыми к внешним рискам из числа развивающихся экономик. Тем не менее, Россия оказалась подвержена геополитическим рискам.

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