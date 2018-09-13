Доллару предрекли утрату мирового господства

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило перспективы использования доллара в глобальной торговоле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса.

По данным агенства, развитие региональной торговли и получение новыми валютами резервного статуса позволят странам не использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств. В результате потребность в использовании доллара в глобальной торговле может снизиться, прогнозирует Moody's Investors Service. Однако для серьезного изменения пропорций глобальных резервов должны пройти десятилетия.

На доллар приходится 63 процента валютных резервов, 20 процентов занимает евро, на третьем месте с показателем пять процентов располагается японская иена. Стабильность и привлекательность доллару обеспечивает размер американской экономики, прозрачность национального финансового рынка и надежность монетарной политики.

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Эксперты считают, что ближайший конкурент доллара — евро — сможет восстановить свою долю в резервах, когда станет востребованным в Азии и Латинской Америке. Доля китайского юаня, по информации Moody's, в ближайшее время не увеличится, поскольку партнеры КНР по проекту «Один пояс и один путь» играют скромную роль в глобальной торговле.

12 сентября сообщалось, что правительство Европы предпримет шаги для поднятия значения евро на мировой финансовой арене. «Евро должно стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы», — заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В конце августа Россия усилила закупки золота и начала избавляться от американских гособлигаций в рамках плана по избавлению от диктата доллара.

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