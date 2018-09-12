Европа вслед за Россией откажется от доллара

В следующем году правительство Европы должно сделать дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на мировой финансовой сцене. Подобное заявление прозвучало в обращении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера к Европарламенту.

В частности, он назвал абсурдным тот факт, что Европа оплачивает 80 процентов импорта энергоносителей (это сумма равная 300 миллиардам евро в год) в долларах. Между тем на долю США приходится только 2 процента импорта. Юнкер назвал абсурдным тот факт, что европейские авиакомпании платят доллары за европейские самолеты, тогда как могли бы платить евро.

До конца года, по словам Юнкера, Еврокомиссия представит инициативы по укреплению международной роли евро. «Евро должно стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы», — заверил он.

Накануне, 11 сентября, Bank of America Merrill Lynch заявил, что Европа может стать эпицентром нового глобального кризиса, который затронет и США. В качестве одной из причин кризиса названо усиление евро.

В конце августа сообщалось о том, что Россия усилила закупки золота и начала избавляться от американских гособлигаций в рамках плана по избавлению от диктата доллара.

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