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Названа причина нового глобального кризиса

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Европа может стать эпицентром нового глобального кризиса, спровоцированного слабостью развивающихся рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Bank of America Merrill Lynch.

Как напомнил стратег банка Томми Риккетс, европейские фондовые индексы в последнее время показывают низкие результаты, а валюты развивающихся стран падали на фоне ужесточения долларовой ликвидности. Ослабление развивающихся рынков может ударить и по Европе с ее открытой экономикой и высоким уровнем долга. После этого цепная реакция настигнет США. «Если валютный кризис развивающихся стран станет глобальным и затронет все группы активов, то опасность будет исходить из Европы», — указал Риккетс.

Нестабильность на развивающихся рынках может вызвать расширение кредитных спредов европейских компаний, искусственно подавленных количественным смягчением, что в итоге ударит по кредитному рынку США и американским акциям, описал Риккетс возможный ход событий.

Другой сценарий кризиса связан с ростом евро, поскольку европейские инвесторы будут конвертировать свои валюты развивающихся рынков и начнут рассчитывать на более жесткие условия ликвидности в Европе. Это окажет давление на доходность региональных компаний.

По мнению Риккетса, для роста европейских акций нужны слабый евро, позитивный глобальный экономический фон и узкие спреды. Сейчас же все идет в противоположную, рискованную сторону.

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