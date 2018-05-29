Экономика
 
Последние новости
В России вознамерились упразднить анонимность в интернете
Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Показан новый «Кортеж» для президента
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
В Европе появится еще один русский футболист
Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница уволилась
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов
Новости партнеров

Европе напророчили неизбежный кризис

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Сорос

Известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос полагает, что Европа столкнется с неизбежной «экзистенциальной» угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В качестве причин кризиса он называет укрепление американского доллара к единой европейской валюте, бегство капитала с развивающихся рынков, а также фундаментальное расхождение позиций Европы и США по иранской ядерной программе. Финансист считает, что Иран фактически разрушил трансатлантический альянс. Также он связывает с этими событиями обвал курсов национальных валют развивающихся стран.

«Мы можем столкнуться с еще одним мировым финансовым кризисом», — утверждает инвестор. Как отмечает агентство, предупреждения Сороса проходили на фоне обвала итальянских государственных облигаций, а также экономических проблем в Аргентине и Турции, которые борются с инфляцией.

«Все, что могло пойти не так, — пошло не так», — настаивает Сорос. В качестве примеров он привел кризис с беженцами, которые привели к власти популистские силы во многих европейских странах. Еще одной проблемой финансист назвал «территориальную дезинтеграцию», а именно выход Великобритании из Евросоюза.

«Европа на грани катастрофы, это больше не фигура речи, это суровая реальность», — убежден он. Для решения проблем с потоком мигрантов Сорос предлагает создать аналог «плана Маршалла» для Африки, который обходился бы для Европы примерно в 30 миллиардов евро в год, зато снизил бы «мигрантское давление на континент». Сам инвестор надеется, что Европа все же сможет пережить стоящие перед ней вызовы, включая проблемы еврозоны.

«У евро очень много нерешенных проблем, которые не должны разрушить Европейский союз», — заключил финансист.

Американский инвестор выступал в Париже спустя полгода после того, как на его родине, в Венгрии, против него началась активная информационная кампания, в рамках которой миллиардер демонизировался. Авторы утверждали, что он хочет «затопить Европу мигрантами», в ходе кампании премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже утверждал, что в венгерской оппозиции и институтах власти Европейского союза внедрены «агенты Сороса».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Soros Sees New Global Financial Crisis Brewing, EU Under Threat
Рокфеллеры и Сорос приподняли биткоин
Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой
Сорос и Рокфеллер выступили против снижения налогов для богатых
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Не можем повторить

Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
14:30Сегодня

Подсчитана стоимость жизни россиян

01:56Сегодня

Украине предрекли дефолт

20:1828 мая

«Газпром» уличил суд по делу с «Нафтогазом» в обмане

Экономика00:0624 мая
Джек Ма

Замахнулись

Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
21:3126 мая

«Газпром» договорился продлить «Турецкий поток» до ЕС

13:01Сегодня

Дерипаска захотел избежать санкций США

09:44Сегодня

Apple отвоевала любовь россиян

Экономика10:5028 мая

Гости из прошлого и настоящего

В музее железных дорог России встретились история и современность
13:5526 мая

Корпорация МСП и АСИ презентовали итоги рейтинга лояльности к субъектам МСП

12:33Сегодня

Цены на бензин взяли под контроль

07:17Сегодня

Украина придумала способ снизить ущерб от «Северного потока-2»

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница уволилась
В России объявился 30-летний губернатор
Путин поменял тюменского губернатора
Кремль исключил общую схему возвращения беглых олигархов
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Неизвестный расстрелял полицейских и прохожих посреди улицы в Бельгии
Сирия признала Южную Осетию и Абхазию
Китай назвал отношения с Россией образцово-показательными
США сжалились над Северной Кореей
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Грузия разорвет отношения с Сирией
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
В Киеве рассказали о «проблемах» России с Крымским мостом
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина уличила Россию в новых посягательствах на свои земли
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
Подсчитана стоимость жизни россиян
Украине предрекли дефолт
Гости из прошлого и настоящего
В музее железных дорог России встретились история и современность
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Дерипаска захотел избежать санкций США
Apple отвоевала любовь россиян
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Членов «банды GTA» предложили посадить пожизненно
Захватившего заложников москвича обвинили в убийстве с особой жестокостью
Кот сдал хозяина-должника судебным приставам
Житель Омска оскорбил чужую мать и спустя год поплатился за это жизнью
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
«Яндекс» выпустил умную колонку
В России раскрыли секрет «Томагавков»
На Марсе нашли идеальное место для инопланетной жизни
Космонавта Тихонова второй раз заменят грузовым контейнером
Все материалы
Спорт
Кусай, забивай
Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
«Ювентусу» понадобились чеченцы
В Европе появится еще один русский футболист
Коммунист и гражданин ЛНР Джефф Монсон стал россиянином
Литва назвала глупой идеей проведение чемпионата мира в России
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Овечкин получил шайбой по лицу в проигранном матче финала Кубка Стэнли
Все материалы
Культура
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Умер актер Юрий Рашкин
Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»
Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»
Любовник Леди Гаги из клипа Bad Romance попался на краже женских колготок
Все материалы
Интернет и СМИ
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу
Оптическая иллюзия с пересаженными головами свела пользователей с ума
Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple
YouTube обвинили в участившихся убийствах
Все материалы
Ценности
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами
Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье
Определен новый показатель достатка
Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Родной город Лепса назван лучшим для отдыха с детьми
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Раскрыты подробности воровства в аэропортах
Жестокое обращение с багажом засняли на видео
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
Юная фермерша сломала руку сопернице по армрестлингу и лишилась чувств
Ветеран Второй мировой окончил школу в 92 года
106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от мужчин
Все материалы
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Минивэн проекта «Кортеж» сфотографировали на московской улице
Построенную для Путина «Волгу» выставили на продажу
В каршеринге «Яндекса» появятся Porsche 911 и Macan
Все материалы
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы