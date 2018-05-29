Европе напророчили неизбежный кризис

Известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос полагает, что Европа столкнется с неизбежной «экзистенциальной» угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В качестве причин кризиса он называет укрепление американского доллара к единой европейской валюте, бегство капитала с развивающихся рынков, а также фундаментальное расхождение позиций Европы и США по иранской ядерной программе. Финансист считает, что Иран фактически разрушил трансатлантический альянс. Также он связывает с этими событиями обвал курсов национальных валют развивающихся стран.

«Мы можем столкнуться с еще одним мировым финансовым кризисом», — утверждает инвестор. Как отмечает агентство, предупреждения Сороса проходили на фоне обвала итальянских государственных облигаций, а также экономических проблем в Аргентине и Турции, которые борются с инфляцией.

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«Все, что могло пойти не так, — пошло не так», — настаивает Сорос. В качестве примеров он привел кризис с беженцами, которые привели к власти популистские силы во многих европейских странах. Еще одной проблемой финансист назвал «территориальную дезинтеграцию», а именно выход Великобритании из Евросоюза.

«Европа на грани катастрофы, это больше не фигура речи, это суровая реальность», — убежден он. Для решения проблем с потоком мигрантов Сорос предлагает создать аналог «плана Маршалла» для Африки, который обходился бы для Европы примерно в 30 миллиардов евро в год, зато снизил бы «мигрантское давление на континент». Сам инвестор надеется, что Европа все же сможет пережить стоящие перед ней вызовы, включая проблемы еврозоны.

«У евро очень много нерешенных проблем, которые не должны разрушить Европейский союз», — заключил финансист.

Американский инвестор выступал в Париже спустя полгода после того, как на его родине, в Венгрии, против него началась активная информационная кампания, в рамках которой миллиардер демонизировался. Авторы утверждали, что он хочет «затопить Европу мигрантами», в ходе кампании премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже утверждал, что в венгерской оппозиции и институтах власти Европейского союза внедрены «агенты Сороса».

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