Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой

Семейный офис миллиардера Джорджа Сороса планирует заняться криптовалютным трейдингом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Soros Fund Management еще несколько месяцев назад дал санкцию на торговлю цифровыми активами Адаму Фишеру, курирующему макроинвестиции в фонде. Тем не менее к активным действиям на крипторынке компания пока не приступила. От официальных комментариев в фонде отказались.

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Сорос, один из богатейших людей планеты, ранее называл биткоин и другие виртуальные валюты «типичным фанансовым пузырем». По словам инвестора, криптовалюты не являются стабильным средством накопления и не могут выполнять функцию денег ввиду высокой волатильности.

Подобные суждения также высказывали американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет, глава JP Morgan Джеймс Даймон, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин и другие авторитетные финансисты.

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