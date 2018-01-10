Криптовалютам напророчили «плохой конец»

Один из богатейших людей планеты американский инвестор Уоррен Баффет полагает, что все криптовалюты «плохо кончат». Такое мнение один из самых известных мировых инвесторов выразил в интервью CNBC.
«Касаемо криптовалют, в общем, я могу сказать достаточно уверенно, что они плохо кончат. Когда и как это случится — я не знаю», — заявил глава инвестфонда Berkshire Hathaway. Баффет также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.
«Мы не купили ни одной криптомонеты, мы не играем на бирже, мы никогда не откроем позицию на этом рынке. У меня порой возникают проблемы с активами, в которых я хотя бы что-то понимаю, зачем мне шортить или вкладываться в то, о чем я ничего не знаю», — подчеркнул Баффет, который уверен, что «не смог бы и пенни заработать» на торгах криптовалютами.
В конце 2017 года с Уорреном Баффетом встречалась американская певица Кэти Перри, которая спрашивала инвестора о криптовалютах. Тогда Пэрри не рассказала, что ей ответил Баффет.
Состояние Баффета оценивается в 87,3 миллиарда долларов.