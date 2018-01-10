Криптовалютам напророчили «плохой конец»

Один из богатейших людей планеты американский инвестор Уоррен Баффет полагает, что все криптовалюты «плохо кончат». Такое мнение один из самых известных мировых инвесторов выразил в интервью CNBC.

«Касаемо криптовалют, в общем, я могу сказать достаточно уверенно, что они плохо кончат. Когда и как это случится — я не знаю», — заявил глава инвестфонда Berkshire Hathaway. Баффет также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.

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«Мы не купили ни одной криптомонеты, мы не играем на бирже, мы никогда не откроем позицию на этом рынке. У меня порой возникают проблемы с активами, в которых я хотя бы что-то понимаю, зачем мне шортить или вкладываться в то, о чем я ничего не знаю», — подчеркнул Баффет, который уверен, что «не смог бы и пенни заработать» на торгах криптовалютами.

В конце 2017 года с Уорреном Баффетом встречалась американская певица Кэти Перри, которая спрашивала инвестора о криптовалютах. Тогда Пэрри не рассказала, что ей ответил Баффет.

Состояние Баффета оценивается в 87,3 миллиарда долларов.

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