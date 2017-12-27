Состояние мировых богачей за год выросло на триллион долларов

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за последний год выросло почти на триллион долларов и составило 5,3 триллиона. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.

Самый мощный прирост продемонстрировал лидер списка, владелец Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на 34 миллиарда долларов. В 2017 году он подвинул с первой строчки рейтинга Bloomberg основателя Microsoft Билла Гейтса.

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По сравнению с 2016 годом, заработок главных богачей мира увеличился в четыре раза. В среднем каждый день они вместе зарабатывали 2,7 миллиарда долларов. Наибольший рост произошел в Китае: капитал китайских миллиардеров увеличился почти на 70 процентов.

В целом рост капиталов миллиардеров из списка Bloomberg составил 23 процента. Для сравнения, основной фондовый индекс США S&P 500 вырос на 20 процентов.

В ноябре американский Institute for Policy Studies подсчитал, что совокупное состояние трех богатейших американцев — Безоса, Гейтса и инвестора Уоррена Баффета — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек.

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