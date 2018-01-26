Джордж Сорос назвал биткоин финансовым пузырем

Один из богатейших людей планеты, трейдер и инвестор Джордж Сорос назвал биткоин и остальные криптовалюты «типичным финансовым пузырем». Его мнение, высказанное на полях Международного экономического форума в Давосе, передает агентство РИА Новости.

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«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25 процентов в день», — заявил миллиардер. «Криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании», — добавил Сорос.

10 января американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 87,3 миллиарда долларов, рассказал, что не купил ни одной криптомонеты и высказал предположение, что все криптовалюты «плохо кончат». Он также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.

Аналогичного мнения придерживаются нобелевский лауреат по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер, глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

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