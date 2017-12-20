Создатель одной из популярнейших криптовалют распродал свои запасы

Разработчик ПО из Сан-Франциско Чарли Ли, один из создателей криптовалюты лайткойн (litecoin), продал и пожертвовал на благотворительность все свои запасы данной валюты. Об этом он заявил в своем блоге в Reddit.

«Впервые за последние шесть с лишним лет у меня на руках нет ни одного лайткойна, за исключением коллекционных экземпляров», — написал программист.

По словам Ли, он решил реализовать лайткойн, чтобы избежать конфликта интересов в будущем. В частности, речь идет о комментариях в социальных сетях, которые могут повлиять на курс валюты.

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Ли отказался называть сумму денег, которую он выручил в результате продажи. «Это не обрушит рынок», — заверил он читателей своего блога.

За последний год лайткойн подорожал в 75 раз. По рыночной капитализации он входит в пятерку популярнейших криптовалют.

Ранее братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, владеющие биткоинами на сумму более миллиарда долларов, пообещали, что не собираются избавляться от своих запасов криптовалюты, несмотря на ее резкое подорожание в последнее время. Миллиардеры заявляют, что готовы рассмотреть вопрос о продаже биткоинов, только когда общая капитализация криптовалюты достигнет стоимости всего золота в мире, то есть около восьми триллионов долларов.

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