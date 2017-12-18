Биткоин сравнили с башней смерти

Биткоин является «башней смерти» для инвесторов, а его неизбежный коллапс вызовет последствия, сравнимые с термоядерным взрывом. Такой прогноз дал гендиректор инвестиционного фонда Patriarch Equity Эрик Шиффер, передает The Daily Express. По его словам, выход на фьючерсный рынок только усугубит проблемы вложившихся в него инвесторов.

«Прямо сейчас мы видим финансовый пузырь, который по масштабу превосходит "тюльпанную лихорадку"», — сказал он. Шиффер добавил, что криптовалюта является самой большой угрозой финансовому рынку в XXI веке.

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По словам Шиффера, люди будут шокированы, когда попытаются перевести свои биткоины в другую форму ликвидности.

1 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила торговлю фьючерсами на биткоин. Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE) запустила торги 10 декабря. 18 декабря торги начались и на Чикагской товарной бирже (CME).

17 декабря стоимость биткоина превысила 20 тысяч долларов, установив очередной рекорд. С начала года стоимость криптовалюты поднялась более чем в 20 раз.

Биткоин — криптовалюта, которую может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с помощью вычислительного устройства.

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