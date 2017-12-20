«Сумасшедшие» миллиардеры раскрыли условия продажи биткоинов

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, владеющие биткоинами на сумму более миллиарда долларов, заявили, что не собираются избавляться от своих запасов криптовалюты, несмотря на ее резкое подорожание в последнее время. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает New York Times (NYT).

Миллиардеры отметили, что готовы рассмотреть вопрос о продаже биткоинов, только когда общая капитализация криптовалюты достигнет стоимости всего золота в мире, то есть около восьми триллионов долларов. В настоящее время все биткоины стоят менее 300 миллиардов долларов.

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Таким образом, Уинклвоссы могут избавиться от биткоинов, когда стоимость одной единицы криптовалюты составит около 450 тысяч долларов.

В интервью NYT братья рассказали, что разделили ключ к своему биткоин-кошельку на несколько частей и разложили их по ячейкам в разных банках США. Таким образом, они предохраняются от возможной кражи ключа.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы в 2008 году отсудили 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга. Впоследствии на часть этих денег они приобрели биткоины. В тот период виртуальная валюта стоила менее 10 долларов.

Как рассказал Кэмерон Уинклвосс, братья отказались взять полагающееся по суду акциями Facebook, предпочтя живые деньги. За это их юристы назвали их «сумасшедшими».

16 декабря криптовалюта впервые перешагнула порог в 18 тысяч и 19 тысяч долларов за один биткоин. Двумя днями ранее сообщалось, что в целом капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

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