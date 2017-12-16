Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов

Курс биткоина превысил отметку в 18 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, отслеживающего курс криптовалюты.

Превышение отметки было зафиксировано в 13:26 мск, когда стоимость биткоина достигла 18010,8 доллара. Постепенный рост курса наблюдался до 19,14 мск, к тому времени он достиг 18897,6 долларов, затем начался небольшой спад.

8 декабря сообщалось, что курс биткоина превысил 17 тысяч долларов. Днем ранее стоимость одной единицы криптовалюты впервые превысила один миллион рублей, перевалив за 16 тысяч долларов за один биткоин.

Бизнесмен Кэмерон Уинклвосс, состояние которого в биткоинах оценивается в миллиард долларов, предсказал в интервью агентству Bloomberg дальнейший 20-кратный рост криптовалюты. Он также считает, что биткоин заменит в будущем золото.

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