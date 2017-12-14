Стоимость всех криптовалют обогнала Alibaba

Капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.

В четверг, 14 декабря, рыночная капитализация криптовалют превысила уровень в 512 миллиардов долларов. Первое место среди цифровых валют по капитализации занимает биткоин — 282 миллиарда долларов, что составляет половину общего «веса» рынка. На втором месте — криптовалюта Ethereum с 69 миллиардами долларов, на третьем — Bitcoin Cash с 31,6 миллиарда долларов. Также в пятерку вошли Ripple (21,4 миллиарда долларов) и Litecoin (16,3 миллиарда долларов).

В настоящее время, согласно данным агентства Reuters, рынок криптовалют по капитализации уступает только пяти крупнейшим мировым компаниям: Apple — 881,6 миллиарда долларов, Alphabet — 725,8 миллиарда долларов, Microsoft — 660,2 миллиарда долларов, Amazon — 561,4 миллиарда долларов и Facebook — 514,2 миллиарда долларов. При этом криптовалюта уже обогнала таких гигантов, как Alibaba (447,3 миллиарда долларов) и Johnson & Johnson (383,9 миллиарда долларов).

Как сообщил ТАСС, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен назвала биткоин «крайне спекулятивным активом» и заявила, что криптовалюта не является законным платежным средством.

Биткоин — криптовалюта, которую может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с помощью вычислительного устройства. В воскресенье, 10 декабря, Чикагская биржа Cboe Global Markets начала торговлю фьючерсами на биткоины. Во время торговой сессии цена за криптовалюту впервые перевалила за 18 тысяч долларов.

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