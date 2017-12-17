Курс биткоина перевалил за 19 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 19 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные портала Сoinmarketcap.

Курс криптовалюты превысил эту отметку впервые в истории. По данным портала CoinDesk, очередную высоту биткоин взял в 22:30 мск субботы. Стоимость одного биткоина приближается к 20 тысячам долларов США.

Ранее в субботу криптовалюта перешагнула отметку в 18 тысяч долларов за один биткоин. 17 тысяч долларов биткоин стал стоить 8 декабря. Днем ранее стоимость одной единицы криптовалюты впервые превысила один миллион рублей, перевалив за 16 тысяч долларов за один биткоин.

В январе 2017-го биткоин впервые с 2013 года стал стоить больше тысячи долларов, с апреля его стоимость не опускалась ниже этой отметки.

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