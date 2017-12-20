Курс биткоина обвалился

Курс биткоина в течение суток упал более чем на 12 процентов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

К 09:35 мск среды, 20 декабря, стоимость криптовалюты снизилась на 13,8 процента — до 16753 доллара за монету. Капитализация биткоина к этому времени составила 274,7 миллиарда долларов.

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17 декабря на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc) начались торги фьючерсами на биткоины. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 года достигала 20,6 тысячи долларов.

В тот же день курс этой цифровой валюты достиг максимальной в истории отметки в 20 тысяч долларов. Общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.

16 декабря криптовалюта впервые перешагнула отметку в 18 тысяч и 19 тысяч долларов за один биткоин. Двумя днями ранее сообщалось, что в целом капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

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