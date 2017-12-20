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Курс биткоина обвалился

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Курс биткоина в течение суток упал более чем на 12 процентов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

К 09:35 мск среды, 20 декабря, стоимость криптовалюты снизилась на 13,8 процента — до 16753 доллара за монету. Капитализация биткоина к этому времени составила 274,7 миллиарда долларов.

17 декабря на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc) начались торги фьючерсами на биткоины. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 года достигала 20,6 тысячи долларов.

В тот же день курс этой цифровой валюты достиг максимальной в истории отметки в 20 тысяч долларов. Общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.

16 декабря криптовалюта впервые перешагнула отметку в 18 тысяч и 19 тысяч долларов за один биткоин. Двумя днями ранее сообщалось, что в целом капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

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