Стало известно о «смачной пощечине» Трампа Тегерану

NYP: Новую кампанию Трампа против Ирана внутри администрации называют «смачной пощечиной»

Возобновившаяся военная кампания президента США Дональда Трампа против Ирана внутри американской администрации описывается как «смачная пощечина» Исламской Республике. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По данным источников, продолжительность новой кампании во многом будет зависеть от дальнейших действий Тегерана. Сам американский лидер, как отмечает издание, по пути с саммита НАТО в Турции заявил, что не знает, перерастет ли противостояние в полномасштабную войну, однако подчеркнул, что в случае такого развития событий США «очень быстро одержат победу».

«Он [Трамп] все еще хочет, чтобы это закончилось. Но если Иран стреляет по кораблям, он не собирается просто сидеть и ничего не делать», — сказал собеседник издания.

8 июля президент Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».