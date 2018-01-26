Российскую экономику назвали перспективнее американской

Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что российская экономика имеет значительно более высокий потенциал, чем у США. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Как мне кажется, российская экономика представляет гораздо больший интерес, потому что возможностей для развития новых областей и потенциал у российской экономики, конечно, гораздо выше, чем у американской», — заявил министр, признав, что решать, куда инвестировать — это дело бизнеса.

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Также Орешкин рассказал, что ожидает в 2018 году повышения суверенных кредитных рейтингов России, что недавно уже сделало рейтинговое агентство Moody's, прогноз по рейтингу был изменен со «стабильного» до «позитивного».

В четверг, 26 января, Максим Орешкин признался, что не может уснуть из-за того, что думает о жизни россиян, особенно в контексте «утечки мозгов» из России.

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