Определено место Украины в рейтинге свободы человека

Украина заняла 132-е место из 159 и последнее место в Европе в рейтинге свободы человека. Соответствующее исследование опубликовано на сайте центра Cato Institute, специалисты которого оставили рейтинг совместно с учеными Fraser Institute и Liberales Institut.

При ранжировании стран использовали данные о верховенстве закона, безопасности, свободе передвижения, религиозной свободе, защите собственности.

По показателю личной свободы человека Украина получила 6,53 балла из 10 возможных, она заняла 99-е место в мире. Уровень экономической свободы оценили в 5,38 балла, что соответствует 149-му месту. В среднем, уровень свободы составил 5,95 балла, это 132-е место в мировом рейтинге. При этом за год Украина опустилась сразу на 17 позиций.

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В первую десятку самых свободных стран вошли Швейцария, Гонконг, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания. Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния — 28 место, Польша — 32, Словакия — 33, Венгрия — 44, Молдова — 83, Российская Федерация —129-е место.

22 января сообщалось, что среди выступающих на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко оказался одним из самых богатых.

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