Порошенко оказался среди богатейших спикеров форума в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко оказался в десятке самых богатых спикеров Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 23-26 января 2018 года. Рейтинг опубликовало издание Citya.M.

Состояние украинского лидера оценили в 1,6 миллиарда долларов. В списке богатейших спикеров он значится на девятом месте. Еще одним политиком, попавшим в рейтинг, стал президент США Дональд Трамп, чье состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Организаторы определили ему шестое место.

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Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 72,5 миллиарда долларов, за ним следует основатель Alibaba Джек Ма (47,2 миллиарда долларов), третье место досталось инвестору и основателю хедж-фондов Рэю Далио (14,1 миллиарда).

19 января сообщалось, что Порошенко потратил не менее 500 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) на новогодний отдых с семьей и друзьями на Мальдивах. Они арендовали самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island), при этом в отеле украинский лидер значился как Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Через два дня источник в спецслужбах Украины рассказал, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по паспортам с вымышленными именами.

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