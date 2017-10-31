Экономика
 

Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз

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Киевский Международный инвестиционный банк (МИБ), которым владеет президент Украины Петр Порошенко, в январе-сентябре 2017 года увеличил прибыль в 2,5 раза до 2,9 миллиона долларов. Об этом во вторник, 31 октября, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные финансовой отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы МИБ составили 4,6 миллиона долларов, чистые комиссионные — 2,4 миллиона долларов. Активы банка в нынешнем году выросли на 1,3 процента до 256 миллионов долларов.

При этом кредитный портфель снизился на 11,5 процента до 70,4 миллиона долларов, а обязательства — на 1,4 процента до 234 миллионов долларов.

В 2016 году банк Порошенко получил 1,6 миллиона долларов прибыли.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля по размеру активов МИБ занимал 23-е место среди 88 действующих банков страны.

26 октября киевский журнал «Новое время» представил рейтинг самых богатых людей Украины. Президент страны Петр Порошенко с состоянием один миллиард долларов занял пятое место в списке.

Доход президента Украины в 2016 году составил более 12 миллионов гривен (26 миллионов рублей). Большую его часть он получил в Международном инвестиционном банке в качестве процентов по вкладам.

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