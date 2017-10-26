Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев

Киевский журнал «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представил рейтинг самых богатых людей Украины. Президент страны Петр Порошенко с состоянием 1 миллиард долларов занял пятое место в списке.

Самым богатым оказался олигарх Ринат Ахметов. В его активе 6,9 миллиарда долларов, что больше прошлогоднего показателя на 68 процентов. По 1,4 миллиарда у бизнесменов Виктора Пинчука и Константина Жеваго. Состояние депутата Верховной Рады Вадима Новинского оценивается в 1,2 миллиарда.

Авторы исследования подчеркивают, что сто богатейших людей Украины за последний год стали еще богаче. Из этого делается вывод, что экономика страны выздоравливает.

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28 августа был опубликован список богатейших собственников Украины. Больше всего украинских компаний — 303 предприятия — принадлежит Ринату Ахметову, 76 — Порошенко, 72 — Дмитрию Фирташу и 45 — Игорю Коломойскому.

В апреле 2016-го Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал так называемые панамские документы. В обнародованных материалах говорилось и о том, что Порошенко в 2014 году, уже занимая пост главы государства, основал три офшора для реструктуризации своей корпорации Roshen. Эта информация вызвала скандал на Украине.