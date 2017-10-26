Бывший СССР
 

Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Киевский журнал «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представил рейтинг самых богатых людей Украины. Президент страны Петр Порошенко с состоянием 1 миллиард долларов занял пятое место в списке.

Самым богатым оказался олигарх Ринат Ахметов. В его активе 6,9 миллиарда долларов, что больше прошлогоднего показателя на 68 процентов. По 1,4 миллиарда у бизнесменов Виктора Пинчука и Константина Жеваго. Состояние депутата Верховной Рады Вадима Новинского оценивается в 1,2 миллиарда.

Авторы исследования подчеркивают, что сто богатейших людей Украины за последний год стали еще богаче. Из этого делается вывод, что экономика страны выздоравливает.

28 августа был опубликован список богатейших собственников Украины. Больше всего украинских компаний — 303 предприятия — принадлежит Ринату Ахметову, 76 — Порошенко, 72 — Дмитрию Фирташу и 45 — Игорю Коломойскому.

В апреле 2016-го Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал так называемые панамские документы. В обнародованных материалах говорилось и о том, что Порошенко в 2014 году, уже занимая пост главы государства, основал три офшора для реструктуризации своей корпорации Roshen. Эта информация вызвала скандал на Украине.

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