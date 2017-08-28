Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины

Президент Украины Петр Порошенко является одним из крупнейших собственников страны. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на данные Opendatabot — сервиса, собирающего информацию из открытых государственных и других источников.

Больше всего украинских компаний — 303 предприятия — принадлежит Ринату Ахметову, 76 — Порошенко, 72 — Дмитрию Фирташу и 45 — Игорю Коломойскому.

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23 августа в Киеве активистка группы Femen в Киеве взобралась на постамент снесенного памятника Ленину обнаженной до пояса и разбросала конфеты переданной Порошенко в доверительное управление фирмы Roshen. Так женщина изобразила обогащение украинского президента на фоне обнищания населения.

В апреле 2016-го Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал так называемые панамские документы. В обнародованных материалах говорилось и о том, что Порошенко в 2014 году, уже занимая пост главы государства, основал три офшора для реструктуризации своей корпорации Roshen. Эта информация вызвала скандал на Украине.