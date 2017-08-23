Раздетая активистка Femen в Киеве изобразила обогащение Порошенко

Видео: strana.ua

Активистка группы Femen в Киеве взобралась на постамент снесенного памятника Ленину обнаженной до пояса и разбросала конфеты Roshen. Видео этой акции в среду, 23 августа, опубликовал телеканал ТСН.

К постаменту был прикреплен плакат с надписью на английском языке: Chocolate independence — «Шоколадная независимость». На груди женщины было выведено название кондитерской компании Roshen, которую президент Украины Петр Порошенко передал в доверительное управление.

Представительница Femen Анжелина Диаш де Кинташ пояснила, что смысл акции был в попытке привлечь внимание к вопросам защиты прав женщин. «За все годы независимости Украины главным достоянием, как мы все можем сейчас видеть, является обогащение Петра Порошенко в качестве шоколадного магната, по совместительству он наш президент, то есть его империя растет на фоне обнищавшего населения», — отметила она.