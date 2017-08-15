Активистка Femen пришла на допрос в полицию Киева в костюме аборигена и с копьем

Активистка движения Femen Анжелина Диаш, которая была задержана за попытку сорвать переговоры президента Украины Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, пришла на допрос в киевскую полицию в костюме африканского аборигена и с копьем. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает «Страна.ua».

Одна из руководительниц движения Femen Анна Гуцол рассказала журналистам, что «это одеяние племени украинские людоеды». «Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест, — это варварская страна», — пояснила она.

Диаш сообщила прессе, что это ее второе уголовное дело. Первое было «по статье "Хулиганство" в Белоруссии против диктаторского режима».

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21 июля во время церемонии подписания документов главами государств Диаш, находившаяся в зале, сорвала с себя одежду и начала выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!» (эти же слова были написаны на ее теле). Ее задержали и вывели. Суд отпустил активистку под личное обязательство. Против женщины возбуждено дело по статье «Хулиганство с оказанием сопротивления», максимальное наказание составляет пять лет заключения.

В интервью «Страна.ua» Диаш, отвечая на вопрос, как она относится к возможному лишению свободы, ответила: «Я думаю, что это будет последнее, что сделает президент на своем посту. Да, это, может быть, хулиганство, но не то, за которое нужно отправлять в тюрьму». Она уточнила, что судебные процессы против участниц движения были и раньше, но такого серьезного приговора никому не выносили.

Femen — женское общественное движение, регулярно проводящее эпатажные акции. Чаще всего полуголые активистки с написанными на теле лозунгами появляются перед теле- и фотокамерами во время общественных мероприятий. Существует с 2008 года. Начинало в Киеве, затем география расширилась.