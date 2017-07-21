Со встречи Порошенко и Лукашенко вывели полуголую чернокожую активистку

На церемонии подписания двусторонних документов в Киеве, в которой участвовали президенты Украины и Белоруссии, появилась полуголая чернокожая женщина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Активистка начала выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!», он же был написан у нее на теле. После того как женщину вывели из зала, белорусский лидер Александр Лукашенко что-то сказал украинскому коллеге Петру Порошенко и улыбнулся.

Ворвавшаяся в зал женщина представляет феминистское движение Femen, уточняет украинское издание «Вести».