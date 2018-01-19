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Раскрыты подробности новогоднего отдыха Порошенко на Мальдивах

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Новогодние праздники президент Украины Петр Порошенко провел на Мальдивах, отдых обошелся ему как минимум в 500 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей). Об этом говорится в расследовании «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко» программы «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший»). Видео доступно на YouTube.

Порошенко отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января, с ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет на самолете Falcon 7X обошелся президенту Украины в 188 тысяч долларов (более 10,6 миллиона рублей).

Украинский лидер и его спутники разместились в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc Randheli, состоящем из частных вилл, посреди Индийского океана. Они арендовали самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island). В отеле, проживание в котором обошлось отдыхающим в 276 тысяч долларов (более 15,6 миллиона рублей), Порошенко фигурировал как Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Еще 37,5 тысяч долларов (более 2,1 миллиона рублей) было потрачено на развлечения и питание. «Схемы» уточняют, что дайвинг, водный спорт и лодки обошлись украинскому президенту в 18 тысяч 705 долларов (более одного миллиона рублей), за завтраки Порошенко заплатил 10 тысяч 791 доллар (около 610,7 тысяч рублей), за обеды — 4 тысячи 682 доллара (около 265 тысяч рублей), на ужины — 3 тысячи 165 долларов (более 179,1 тысяч рублей).

Утверждается, что за эти дополнительные расходы Порошенко рассчитывался наличными.

В ответе на запрос «Схем» о выезде Порошенко за границу в администрации президента Украины заявили, что поездку украинский лидер оплатил «из собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

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