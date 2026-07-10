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10:44, 10 июля 2026Экономика

Мощный смерч обрушился на российский регион

Shot: На Башкортостан обрушился мощный смерч и сорвал крыши домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На Башкортостан обрушился мощный смерч. Вихрь сорвал крыши с домов в российском регионе и оставил целую деревню без света, сообщает Telegram-канал Shot.

Сильнее всего от стихии пострадал Учалинский район. Многих жителей торнадо буквально оставил без крыши над головой — кровли нескольких зданий снесло сильным ветром. Смерч также оборвал линии электропередачи, из-за чего целая деревня лишилась света. Еще восемь домов остались без доступа к газу.

Власти региона призвали жителей воздержаться от лишних поездок и не приближаться к оборванным проводам.

Смерч в Башкортостане возник на фоне мощного циклона. Сейчас непогода движется в сторону Центральной России. Грозовой фронт может достигнуть Татарстана, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Метеорологи не исключают формирование новых смерчей.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что угрозы смерча для Москвы нет. По словам синоптика, для формирования вихря нужна сильная непогода, а существенные осадки в столице не ожидаются.

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