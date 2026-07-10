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10:38, 10 июля 2026Экономика

Производство грузовых вагонов в России резко снизилось

«Ведомости»: Выпуск грузовых вагонов в России упал на треть из-за отсутствия спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По итогам первого полугодия производство грузовых вагонов в России рухнуло даже по сравнению с провальным прошлым годом на 35 процентов, до 19,7 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ) пишут «Ведомости».

При этом выпуск цистерн увеличился на три процента, до 8,27 тысячи штук, а выпуск полувагонов упал в полтора раза — до 7,46 тысячи единиц. Следом по объему производства идут крытые вагоны (плюс 36 процентов, 2,43 тысячи), вагоны-хопперы (падение более чем в два раза, до 932 единиц), платформы (падение в девять раз, до 932 штук), изотермические вагоны (плюс 74 процента, 183 единицы) и вагоны-самосвалы (67 единиц, ранее не выпускались).

В общей сложности на инновационный подвижной состав с увеличенной нагрузкой на ось пришлось 8,1 тысячи вагонов, что на 30 процентов меньше, чем в 2025-м.

По оценке ОПЖТ, за январь-июнь из эксплуатации было выведено 13,77 тысячи вагонов, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. При этом снизились и объемы ремонтов — минус 22 процента у капитального и минус 14 процентов у ремонта в депо. Таким образом, наблюдается постепенное старение и ухудшение состояния парка.

Сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов указал, что в текущих рыночных условиях закупка вагонов участникам рынка не нужна. Ставки оперирования остаются низкими, заемное финансирование дорогим, а темпы восстановления грузовой базы — невысокими. Кроме того, продолжается борьба РЖД с избыточным вагонным парком.

При этом замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук отметил, что общий вагонный парк в России продолжает увеличиваться. За первые пять месяцев он вырос на 4,7 тысячи вагонов, достигнув отметки в 1,411 миллиона единиц.

Ранее сообщалось, что в первом квартале объем перевозки грузов Федеральной грузовой компанией (ФГК, принадлежит РЖД) упал на 22,4 процента, до 15,6 миллиона тонн. Однако в целом объем перевозок десяти крупнейших железнодорожных операторов страны за первые три месяца года вырос на два процента.

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