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09:54, 19 июня 2026Экономика

РЖД столкнулись с проблемами в перевозке грузов

«Ъ»: Объем перевозки грузов у принадлежащего РЖД оператора ФГК упал на 22,4 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам первого квартала объем перевозки грузов Федеральной грузовой компанией (ФГК) упал на 22,4 процента, до 15,6 миллиона тонн, что стало одним из худших результатов. Об этом со ссылкой на данные INFOLine Rail Russia Top пишет «Коммерсантъ».

Проблемы у принадлежащего РЖД оператора, который занимает второе место на общем рынке, наблюдаются на фоне планов по продаже его 49 процентов. Вырученные средства должны пойти на улучшение финансовой ситуации в госкомпании.

В январе предполагалось, что стоимость актива составит 44 миллиарда рублей, хотя уже тогда эксперты сомневались в наличии желающих заплатить такую сумму на падающем рынке. Текущие операционные показатели могут дополнительно усложнить процесс и снизить стоимость актива.

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В целом объем перевозок десяти крупнейших железнодорожных операторов страны за первые три месяца года вырос на два процента, а их доля на рынке — с 54,5 до 57,2 процента.

Лучший результат — рост в 2,8 раза — показал «Атлант», поднявшийся на третье место в целом и отдельно по перевозкам. Лидирующая Первая грузовая компания (ПГК) за тот же период сократила перевозки на 4,3 процента, до 30,6 миллиона тонн. При этом общий объем железнодорожных перевозок упал на 3,1 процента, 296,1 миллиона тонн.

Источник издания среди крупнейших участников рынка рассказал, что во втором квартале операторы фиксируют умеренное восстановление ставок оперирования, но во многом этот процесс связан с тем, что у них закончились резервы. Без роста стоимости перевозки грузов они больше не в состоянии обслуживать и ремонтировать парк вагонов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что операторский рынок вошел в длительный период выживания. На фоне крепкого рубля и низких показателей погрузки компании наращивают убытки и вынуждены менять стратегию. Серьезными проблемами для них становится обвал стоимости активов, то есть вагонов, и обесценивание сервисных контрактов из-за низкой платежной дисциплины заказчиков.

Ранее сообщалось, что РЖД не смогли продать принадлежащие им офисные помещения в небоскребе Moscow Towers, который находится в комплексе «Москва-Сити».

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