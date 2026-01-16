Реклама

Экономика
11:08, 16 января 2026Экономика

РЖД продаст крупный актив для борьбы с долгами

«Ъ»: РЖД намерены продать 49 % ФГК за 44 миллиарда рублей из-за больших долгов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В инвестиционную программу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) входит продажа 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с финальной версией документа, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, монополия хочет выручить за актив 44 миллиарда рублей. Такой объем является экспертной оценкой на основе результатов ФГК за три квартала 2025 года, но цену могут скорректировать по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах.

Продажа части ФГК станет одним из элементов плана по финансовому оздоровлению компании, которая столкнулась с нарастающим увеличением долгов при обвале прибыли. Инвестпрограмма на 2026 год утверждена в размере 713,6 миллиарда рублей, что на 20 процентов ниже, чем в 2025-м.

Собеседник издания указал, что для реализации актива организуют аукцион, критерии допуска к нему выработают позже. Процесс начнется во втором квартале 2026 года, для него необходимы согласования с Росимуществом и Росжелдором и распоряжение правительства.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что пакет ФГК в два или более раза дешевле, чем вагонный парк компании, однако в текущих условиях цена адекватна. Низкая доходность операторского бизнеса и общая ситуация на рынке перевозок не позволяют надеяться на получение более серьезной суммы.

У оператора одна из самых высоких долей простаивающего парка полувагонов, поэтому в 2026 году он будет убыточным. Эксперт заметил, что конкуренты ФГК вряд ли заинтересуются приобретением неконтрольного пакета акций, поскольку они также находятся в сложной ситуации по тем же причинам. Поэтому покупателем может выступить финансовый инвестор, который зайдет в актив на три-пять лет, чтобы позднее продать его при благоприятной конъюнктуре.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин подтвердил, что РЖД намерены продать небоскреб Moscow Towers в кластере «Москва-Сити», купленный в 2024 году для переноса головного офиса.

