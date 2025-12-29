РЖД сократит инвестиции в 2026 году

ОАО «РЖД» утвердило инвестпрограмму на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей

Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестпрограмму на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей, сократив ее примерно на 20 процентов по сравнению с 890,9 миллиарда в 2025-м. Актуальные данные привела пресс-служба госкомпании.

Из озвученной суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок будет направлено 531,4 миллиарда рублей, на приобретение подвижного состава, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов, выделяется 161,7 миллиарда.

«На реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) предусмотрено 120 миллиардов рублей», — также сообщили в РЖД.

На текущий год по сравнению с 2024-м в РЖД сократили инвестиции примерно на 30 процентов.

В СМИ в последнее время обсуждается вопрос о возможной помощи властей компании в ситуации с ее долгами. Отмечалось, что для реструктуризации задолженности не планируется использовать вариант конвертации части долга в акции с последующим выкупом.