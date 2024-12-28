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14:17, 28 декабря 2024Экономика

РЖД утвердили резкое сокращение инвестиций

Совет директоров РЖД утвердил сокращение инвестпрограммы до 890,9 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) решением совета директоров утвердило сокращение инвестиционной программы на 2025 год до 890,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Самой крупной частью расходов (298,5 миллиарда рублей) станет обновление транспортной инфраструктуры. В том числе это капитальный ремонт 4,5 тысячи километров путей, замена и модернизацию автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса и безопасность.

Еще 257,2 миллиарда рублей потратят на обновление подвижного состава. Предполагается закупка 400 локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Продолжится модернизация пассажирских вагонов и локомотивов. На проекты Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) израсходуют 116,9 миллиарда рублей, Центрального транспортного узла — 67,2 миллиарда, а на высокоскоростную магистраль МоскваСанкт-Петербург — 46 миллиардов рублей.

В 2024 году программу планировали в объеме 1,275 триллиона рублей, так что год к году она уменьшится на 30,2 процента. Глава Минтранса Роман Старовойт отмечал, что снижение связано с ростом ключевой ставки.

Также СМИ узнали о готовящемся сокращении планов по инвестициям до 2030 года. В ноябре предполагалось, что она может упасть с 12,4 триллиона рублей до чуть менее 8 триллионов. При этом в РЖД настаивают даже на более резком сокращении — до 5,7 триллиона рублей.

На этом фоне компания добилась существенного повышения тарифов. В частности, с 1 декабря ставка на грузовые перевозки выросла на 13,8 процента, причем применять ее будут и к целевым надбавкам, которые, как предполагалось ранее, со временем отменят.

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