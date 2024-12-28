РЖД утвердили резкое сокращение инвестиций

Совет директоров РЖД утвердил сокращение инвестпрограммы до 890,9 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) решением совета директоров утвердило сокращение инвестиционной программы на 2025 год до 890,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Самой крупной частью расходов (298,5 миллиарда рублей) станет обновление транспортной инфраструктуры. В том числе это капитальный ремонт 4,5 тысячи километров путей, замена и модернизацию автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса и безопасность.

Еще 257,2 миллиарда рублей потратят на обновление подвижного состава. Предполагается закупка 400 локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Продолжится модернизация пассажирских вагонов и локомотивов. На проекты Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) израсходуют 116,9 миллиарда рублей, Центрального транспортного узла — 67,2 миллиарда, а на высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург — 46 миллиардов рублей.

В 2024 году программу планировали в объеме 1,275 триллиона рублей, так что год к году она уменьшится на 30,2 процента. Глава Минтранса Роман Старовойт отмечал, что снижение связано с ростом ключевой ставки.

Также СМИ узнали о готовящемся сокращении планов по инвестициям до 2030 года. В ноябре предполагалось, что она может упасть с 12,4 триллиона рублей до чуть менее 8 триллионов. При этом в РЖД настаивают даже на более резком сокращении — до 5,7 триллиона рублей.

На этом фоне компания добилась существенного повышения тарифов. В частности, с 1 декабря ставка на грузовые перевозки выросла на 13,8 процента, причем применять ее будут и к целевым надбавкам, которые, как предполагалось ранее, со временем отменят.