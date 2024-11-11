У РЖД возникли проблемы с деньгами на развитие

«Ъ»: РЖД предлагает на треть сократить инвестиционную программу до 2030 года

ОАО «РЖД» готовит масштабное сокращение инвестиционной программы в период до 2030 года. Если в августе она оценивалась в 12,41 триллиона рублей, то теперь корпорация рассчитывает на 7,93 триллиона, что на 36 процентов меньше. Об этом со ссылкой на анализ предложений монополиста и Министерство экономического развития пишет «Коммерсантъ».

При этом ведомство требует более серьезного сокращения, до 5,7 триллиона рублей, то есть более чем в два раза по сравнению с планами. Также издание отмечает, что в версии РЖД пострадали даже расходы на Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), который в последние годы был центральным проектом.

Проблемы с деньгами на развитие возникли у госкорпорации на фоне того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала почти все предложения по росту тарифов на перевозки грузов и пассажиров в ближайшие годы. Грузоотправители требовали послаблений, однако монополист сумел продавить свой подход, указывая на необходимость выполнения инвестиционной программы.

Как отмечает издание, в новом варианте программы РЖД почти полностью останавливает развитие подходов к портам Северо-Запада и портам Азово-Черноморского бассейна. В отношении первого проекта инвестиции упадут с 882,5 до 105,9 миллиардов рублей (расходы на доведение до целевых показателей — с 262,7 до 9,2 миллиарда), а в отношении второго — с 211 до 151,2 миллиарда соответственно (с 511,6 до 13,3 миллиарда рублей).

Остались нетронутыми расходы на развитие высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, которую считает приоритетной президент страны Владимир Путин, а также на «централизованное размещение работников ОАО "РЖД"», под которым подразумевается переезд сотрудников в выкупленный компанией небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити».

Ранее издание сообщалось, что ставка на грузовые перевозки вырастет с 2025 года на 13,8 процента, причем применять ее будут и к целевым надбавкам, которые, как предполагалось ранее, со временем отменят. Также принято окончательное решение об отказе от льготных коэффициентов для дальних перевозок идущего на экспорт угля, несмотря на очень тяжелое положение отрасли.

