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09:54, 8 ноября 2024Экономика

РЖД добились повышения тарифов на все перевозки

«Ъ»: РЖД добились повышения тарифов на перевозки пассажиров и грузов с 1 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект документа об индексации тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов с 1 декабря. Его параметры указывают, что ОАО «РЖД» добилось практически всех своих целей, а аргументы грузоотправителей остались без внимания. Об этом со ссылкой на текст документа и источник в ведомстве пишет «Коммерсантъ».

Ставка на грузовые перевозки вырастет на 13,8 процента, причем применять ее будут и к целевым надбавкам, которые, как предполагалось ранее, со временем отменят. Речь идет о надбавке в размере 1,5 процента на корректировку налогового законодательства, надбавке в 7 процентов на капремонт и надбавке в 1 процент на транспортную безопасность.

Льготные коэффициенты для дальних перевозок идущего на экспорт угля, которые временно отменялись с июня 2022 года, исчезнут окончательно. Монополист ответил на жалобы отрасли на тяжелое положение тем, что терял бы с их возобновлением 295 миллиардов рублей в год.

Документ предусматривает и точечную индексацию отдельных тарифов. Например, с 1 января 2025 года на 5 процентов вырастет ставка на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов, что связано с отказом от предоставленных ранее преференций.

Также на 10 процентов вырастут тарифы на порожний пробег полувагонов, платформ и крытых вагонов, а вот цистернам и специализированному составу удалось избежать роста тарифов.

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Тарифы на пассажирские перевозки вырастут на 11,6 процента во всех сегментах, хотя решение по вагонам СВ и класса люкс лежит в сфере ответственности принадлежащей РЖД «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). В РЖД подчеркивают, что увеличение сборов с грузоотправителей необходимо для выполнения инвестпрограммы.

Ранее Аналитический центр ТЭК предупредил, что угольная отрасль оказалась на грани банкротства. С начала года убытки достигли 34 миллиардов рублей, хотя в прошлые годы прибыль исчислялась сотнями миллиардов. Одной из главных причин такой ситуации эксперты называют высокие тарифы на перевозки по железной дороге. Глава направления консалтинга NEFT Research Александр Котов отмечал, что отрасль начинает пикировать, и вскоре можно ожидать банкротств разрезов и шахт.

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