В России предупредили о массовых банкротствах угольных компаний

АЦ ТЭК: российская угольная отрасль находится на грани банкротства из-за убытков

Российская угольная отрасль оказалась на грани банкротства из-за падения мировых цен, роста стоимости логистики внутри страны и увеличения платежей в бюджет. Об этом со ссылкой на октябрьскую презентацию АЦ ТЭК пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, в текущем году совокупные убытки угольных компаний оцениваются в 34 миллиарда рублей, в то время как 2022 и 2023 годы они заканчивали с прибылью в 783 миллиарда и 357 миллиардов рублей, соответственно.

Всего фискальные и тарифные меры лишили отрасль порядка 500 миллиардов рублей. Большая часть изъятия — около 300 миллиардов — приходится на отмену понижающего коэффициента в тарифах ОАО «РЖД». Еще 75 миллиардов рублей отняла экспортная пошлина, а 50 миллиардов — пошлина на поставки в Китай со стороны Пекина.

Привязка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дополнительная надбавка в ставке этого налога на тонну каменного угля лишили предприятий по 30 миллиардов рублей.

Глава направления консалтинга NEFT Research Александр Котов указал, что отрасль начинает пикировать. По прогнозам компании, в 2024 году добыча угля в России упадет с 439 миллионов тонн до 425-ти, а экспорт опустится ниже 200 миллионов тонн с 213 миллионов. К такому результату приводят санкции, затоваривание складов в Китае и Индии. За последние два года экспортная выручка упала более чем на 400 миллиардов рублей.

При этом, по словам эксперта, компаниям приходится увеличивать инвестиции для поддержания даже такого уровня добычи. Поставки иностранного оборудования становятся сложнее и дороже, а совокупный рост расходов, обеспечиваемый, в том числе, заемными средствами, создает риски банкротства небольших шахт и разрезов.

В презентации указаны антикризисные меры, предложенные для спасения компаний Минэнерго. Речь идет о продлении на 2025 год соглашений по вывозу угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркуттской области, а также заключении такого же соглашения по вывозу угля из Новосибирской области в порты северо-запада в объеме 20 миллионов тонн. Источник в одной из угольных компаний считает, что при текущих ценах на уголь и с учетом индексации тарифов ОАО «РЖД» подобное соглашение убьет всю угольную промышленность Новосибирской области.

Вместе с тем ведомство хочет отменить курсовую экспортную пошлину, возобновить действие понижающих коэффициентов для перевозок угля по железной дороге с пересмотром тарифа и попытаться убедить Пекин отказаться от своей пошлины.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал, что в республике может остановиться добыча на единственной угольной шахте, так как предприятие стремительно теряет выручку из-за инфляции и роста издержек. Также на прошлой неделе рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы в течение четырех месяцев. После обещаний немедленно начать погашение долгов шахтеры согласились временно возобновить добычу.