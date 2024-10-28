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08:00, 28 октября 2024Экономика

В России предупредили о массовых банкротствах угольных компаний

АЦ ТЭК: российская угольная отрасль находится на грани банкротства из-за убытков

Фото: Unsplash

Российская угольная отрасль оказалась на грани банкротства из-за падения мировых цен, роста стоимости логистики внутри страны и увеличения платежей в бюджет. Об этом со ссылкой на октябрьскую презентацию АЦ ТЭК пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, в текущем году совокупные убытки угольных компаний оцениваются в 34 миллиарда рублей, в то время как 2022 и 2023 годы они заканчивали с прибылью в 783 миллиарда и 357 миллиардов рублей, соответственно.

Всего фискальные и тарифные меры лишили отрасль порядка 500 миллиардов рублей. Большая часть изъятия — около 300 миллиардов — приходится на отмену понижающего коэффициента в тарифах ОАО «РЖД». Еще 75 миллиардов рублей отняла экспортная пошлина, а 50 миллиардов — пошлина на поставки в Китай со стороны Пекина.

Привязка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и дополнительная надбавка в ставке этого налога на тонну каменного угля лишили предприятий по 30 миллиардов рублей.

Глава направления консалтинга NEFT Research Александр Котов указал, что отрасль начинает пикировать. По прогнозам компании, в 2024 году добыча угля в России упадет с 439 миллионов тонн до 425-ти, а экспорт опустится ниже 200 миллионов тонн с 213 миллионов. К такому результату приводят санкции, затоваривание складов в Китае и Индии. За последние два года экспортная выручка упала более чем на 400 миллиардов рублей.

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При этом, по словам эксперта, компаниям приходится увеличивать инвестиции для поддержания даже такого уровня добычи. Поставки иностранного оборудования становятся сложнее и дороже, а совокупный рост расходов, обеспечиваемый, в том числе, заемными средствами, создает риски банкротства небольших шахт и разрезов.

В презентации указаны антикризисные меры, предложенные для спасения компаний Минэнерго. Речь идет о продлении на 2025 год соглашений по вывозу угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркуттской области, а также заключении такого же соглашения по вывозу угля из Новосибирской области в порты северо-запада в объеме 20 миллионов тонн. Источник в одной из угольных компаний считает, что при текущих ценах на уголь и с учетом индексации тарифов ОАО «РЖД» подобное соглашение убьет всю угольную промышленность Новосибирской области.

Вместе с тем ведомство хочет отменить курсовую экспортную пошлину, возобновить действие понижающих коэффициентов для перевозок угля по железной дороге с пересмотром тарифа и попытаться убедить Пекин отказаться от своей пошлины.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал, что в республике может остановиться добыча на единственной угольной шахте, так как предприятие стремительно теряет выручку из-за инфляции и роста издержек. Также на прошлой неделе рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы в течение четырех месяцев. После обещаний немедленно начать погашение долгов шахтеры согласились временно возобновить добычу.

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      Платон Щукин
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