Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 21 октября 2024Экономика

Стала известна сумма долга перед забастовавшими в Кузбассе шахтерами

NGS24: руководство шахты «Инская» в Кузбассе задолжало работникам 145 млн рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сумма долга по заработной плате перед работниками шахты «Инская» в Беловском районе Кузбасса, объявившими о забастовке, составляет 145 миллионов рублей. О ситуации на предприятии со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета и видеозаписи переговоров с начальством, опубликованные местными СМИ, пишет портал NGS24.

В понедельник, 21 октября, в социальных сетях анонимный автор сообщил о начале голодовки, опубликовав фотографию с заявлением сотрудников на имя гендиректора шахты Дениса Немыкина. Позднее пользователи соцсети добавили, что утром того же дня на предприятии прошло общее собрание с руководством, представителями власти и шахтерами. На этой встрече глава шахты попросил сотрудников не бросать добычу.

Пресс-служба шахты не смогла прокомментировать инцидент, указав, что сотрудник, ответственный за такую работу, заболел. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области сообщили, что с протестующими достигнута договоренность о частичном погашении собственниками задолженности, но не уточнили деталей.

При этом Следственный комитет предварительно установил, что зарплату с июля по октябрь не получили 382 горняка. Им предприятие задолжало 46 миллионов рублей. Прокуратура Кемеровской области также начала проверку по делу о невыплате, уточнив, что ранее уже были применены меры в отношении этой шахты из-за невыплаты зарплат за другой период. По информации надзорного ведомства, тогда предприятие погасило все долги на сумму 100 миллионов рублей.

Месяц назад сообщалось, что экспорт российского угля, который после продолжительного спада начал приносить компаниям небольшой доход, из-за себестоимости добычи вновь стал убыточен. Еще до этого, в начале сентября, министр энергетики России Сергей Цивилев указал, что прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97 процентов, а по итогам года может сократиться в 15-17 раз.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Россиянин получил серьезные ожоги в коломенском автобусе

      Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше