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14:40, 21 октября 2024Россия

Шахтеры объявили голодовку в российском регионе

Работники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за зарплат

Фото: Пресс-служба АПК / ТАСС

Работники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщает 360.ru в Teleram.

Телеканал опубликовал кадры собрания коллектива работников, на которых владелец Денис Немыкин сообщает шахтерам о неспособности компании поддерживать жизнеобеспечение предприятия. Также в распоряжении журналистов оказались фотографии коллективного заявления работников, в котором те сообщают о начале голодовки.

«Коллектив работников шахты "Инская" заявляет о начале акции "голодовка" (отказ от приема пищи). Условия окончания акции — полное погашение заработной платы», — говорится в заявлении. Под документом стоят 12 подписей. Точное число участников голодовки не называется. Как заявил на видео Немыкин, он уже обратился как в администрацию региона, так и в надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам.

Ранее сообщалось о митинге жителей Краснодара, столкнувшихся с перебоями в подаче электроэнергии. В результате к протестующим приехал мэр Евгений Наумов — он предложил приковать себя наручниками к столбу и заявил, что не уедет, пока свет не дадут.

ЖЗЛ
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