Мэр Краснодара предложил приковать себя наручниками из-за недовольства горожан

Мэр Краснодара Наумов приехал к горожанам на митинг из-за отключения света

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к недовольным горожанам, которые перекрыли дорогу из-за отключений электроэнергии в микрорайоне Россинского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мэр пообещал, что никуда не уедет, пока электроэнергию не дадут. «Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — предложил он. Наумов объяснил, что отключения в нескольких микрорайонах связаны с аварией на кабеле. Он заверил, что работы по восстановлению уже ведутся, параллельно тянется новый кабель.

Перед выступлением мэра полиция и Росгвардия задержали несколько участников митинга.

На митинг в Краснодаре вышли жители микрорайона Россинского из восьми домов жилых комплексов (ЖК) «Дружный-1» и «Дружный-2». Они пожаловались, что живут с перебоями электроэнергии уже месяц. По словам жителей, в домах нет света по 12-15 часов в сутки. Люди перекрыли улицу Краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!»

С проблемами подачи электроэнергии ранее столкнулись жители Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.