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13:39, 20 июля 2024Экономика

Жители российского города перекрыли улицу из-за отключений света

В Краснодаре горожане перекрыли улицу из-за постоянных отключений света

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Краснодара перекрыли улицу из-за отключений света, которые регулярно происходят в одном из микрорайонов на протяжении последнего месяца. Об этом сообщает издание Baza.

На митинг вышли жители микрорайона Россинского из восьми домов жилых комплексов (ЖК) «Дружный-1» и «Дружный-2». Они рассказали, что сначала свет отключали по одному разу в неделю, потом по три. В настоящее время в домах нет света по 12-15 часов в сутки. Благодаря запасному трансформатору, который подключают коммунальные службы, электричество появляется 30-40 минут.

На жалобы жителей не откликались ни аварийная служба, ни «Краснодарэнерго». В настоящее время краснодарцы перекрыли улицу Краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!». На место прибыла полиция.

Синоптики тем временем предсказывали на юге России в выходные, 20 и 21 июля, плюс 34-39 градусов, местами до плюс 42 градуса Цельсия.

Ранее жителей Краснодарского края, Крыма и Ростовской области предупредили об ограничениях подачи электроэнергии из-за аномальной жары. Отключения в южных регионах России начали вводить после сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции в Ростове-на-Дону.

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      Мария Черкасова
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