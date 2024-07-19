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18:08, 19 июля 2024Экономика

Российским регионам предрекли 40-градусную жару

«Метеовести»: в выходные на юге РФ температура поднимется до плюс 42 градусов

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В выходные, 20 и 21 июля, температура на юге России будет достигать плюс 42 градуса Цельсия, сообщает портал «Метеовести».

В южных регионах будет солнечно, и только над горами Кавказа могут появиться очаги кучево-дождевых облаков, несущих короткие ливни и грозы. Температура окажется существенно выше нормы — днем плюс 34-39 градусов, местами до плюс 42 градуса Цельсия. Морская вода у берегов Крыма и на Черноморском побережье прогреется до плюс 25-28 градусов.

Ранее жителей Краснодарского края, Крыма и Ростовской области предупредили об ограничениях на подачу электроэнергии из-за аномальной жары. Отключения в южных регионах России начали вводить после сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

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      Мария Черкасова
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