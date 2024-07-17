На юге России ввели ограничения энергоснабжения из-за жары

В Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области ввели аварийные отключения электричества из-за жары, сообщает РБК.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что оборудование энергосистемы региона испытывает существенные нагрузки из-за 40-градусной жары. Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому, Юго-Западному энергорайонам.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.

В Крыму отключения уже ввели в Судаке, Керчи, Симферополе. Они будут длиться 2-3 часа, сообщили в «Крымэнерго».