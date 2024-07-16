Свет пропал у миллионов россиян

Миллионы жителей юга России лишились света из-за сбоя на АЭС в Ростове-на-Дону

Несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и некоторых других населенных пунктов. Причиной стали неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, которая питает весь Южный федеральный округ.

На этом фоне ввели временные ограничения в энергосистеме региона — потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта. В Крыму и Севастополе начались веерные отключения электричества — это поможет облегчить ситуацию в Краснодарском крае. График включения и выключения света — два через два часа. В Минэнерго заявили, что держат ситуацию на особом контроле. Радиационный фон при этом остался в норме, уточнили в «Росатоме».