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10:58, 18 сентября 2024Экономика

Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

Argus: поставки российского угля за рубеж начали приносить убытки экспортерам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экспорт российского угля, который некоторое время назад начал приносить компаниям небольшой доход, из-за себестоимости добычи вновь стал убыточен. Об этом со ссылкой на свежие данные ценового агентства Argus пишет «Коммерсантъ».

Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках за рубеж через Дальний Восток составляет 30 долларов при аналогичной средней себестоимости, что дает нулевую маржу (разница между продажами и расходами).

При экспорте через порты Северо-Запада нетбэк падает до 13 долларов, что дает глубоко отрицательную маржу. В результате средняя норма прибыли от экспорта в текущем году падает на 50-60 процентов. Влияет на ситуацию не только падение мировых цен на уголь и отдельно скидки на поставки из России, но и сбои при переводах платежей за сами поставки.

Маржи экспортеров угля сократилась до 0,25-2 долларов за тонну в зависимости от конечной точки, то есть стали в два-четыре раза меньше, чем годом ранее. Министр энергетики России Сергей Цивилев в начале сентября также признавал, что прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97 процентов, а по итогам года может сократиться в 15-17 раз.

По данным Argus, иностранные покупатели на фоне падения мировых цен требуют все больших скидок от российских компаний в связи с санкционными рисками. При этом экспортеры сталкиваются с высокими производственными и транспортными расходами, последняя составляющая во втором квартале уже превышает половину стоимости угля.

Ранее сообщалось, что РЖД хочет резко поднять тарифы на перевозку грузов для финансирования инвестпрограммы. Минимальное повышение с 2025 года должно составить 17,2 процента, при этом монополист настаивает на отказе от возвращения льготных коэффициентов для перевозок идущего на экспорт угля.

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      Платон Щукин
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