Российской отрасли предсказали падение прибыли в 15 раз

Глава Минэнерго Цивилев предупредил о падении прибыли угольной отрасли в 15 раз

По итогам года прибыль российской угольной отрасли может упасть в 15-17 раз, а в первом полугодии прибыль до уплаты налогов сократилась на 97 процентов. О такой вероятности на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предупредил глава Минэнерго, экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

По его словам, курсовая экспортная пошлина должна взиматься со сверхприбыли экспортеров, возникающей в связи со снижением курса национальной валюты. Однако в реальности говорить о сверхприбылях угольных компаний невозможно.

Напротив, заметил чиновник, им нужна поддержка государства. Цивилев предложил продолжить расширение инфраструктуры и оптимизировать потоки грузов с учетом альтернативных маршрутов, чтобы стоимость экспорта сократилась в части логистики.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию продлила мораторий на применение курсовой пошлины к энергетическому углю и антрациту до декабря этого года. Такое решение принято на фоне сохранения низких мировых цен на уголь, в том числе российский.

По итогам первых четырех месяцев этого года 52,4 процента угольных компаний, по данным Росстата, начали генерировать убытки. При этом во втором полугодии аналитики ожидали ухудшения ситуации.