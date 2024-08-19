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14:16, 19 августа 2024Экономика

Поставки российского угля за рубеж начали расти в цене

«Ведомости»: рентабельность экспорта российского энергоугля с июля начала расти
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

В июле многомесячное падение рентабельности экспорта российского энергетического угля остановилось, поставки начали расти в цене на всех направлениях, а нетбэки (цена реализации за вычетом логистических затрат) компаний увеличиваться. Об этом со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research пишут «Ведомости».

Основным фактором, повлиявшим на такой процесс, стали восстанавливающиеся мировые цены. Так, стоимость угля на базисе FOB (с погрузкой на судно) в австралийском Ньюкасле, что является мировым ориентиром, выросла с июля на девять процентов.

Российский уголь также прибавил в цене 8-10 долларов за тонну за последние две недели. Главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов добавил, что контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области также сыграл свою роль, поскольку привел к опасениям по поводу перебоев поставок российского газа в Европу.

Впрочем, гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин заявил, что колебания в один-два доллара за тонну нельзя считать восстановлением цен. Другие угольщики не ответили на просьбы о комментарии.

В отчете Neft Research указано, что объемы экспорта российского угля в Азию продолжают падать из-за слабого спроса, то есть рост цен оказывает меньшее влияние на доход поставщиков. Экспорт коксующегося угля, напротив, растет, но вот нетбэк падает из-за снижения цен. С начала года котировки этого вида угля снизились на 75 процентов.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первых четырех месяцев этого года более половины — 52,4 процента — угольных компаний России начали генерировать убытки.

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      Платон Щукин
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