РЖД собрались резко поднять тарифы на перевозку грузов

«Ъ»: РЖД просят поднять тарифы на перевозку грузов в 2025 году на 17,2 процента

«Российские железные дороги» (РЖД) намерены резко поднять тарифы на грузоперевозки в 2025 году, что, по оценкам монополии, необходимо для финансирования минимально необходимой инвестиционной программы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Компания предлагает два варианта повышения. Первый предусматривает индексацию на 3,6 процента с 1 ноября, а затем — на 13 процентов с 1 января, что в совокупности составит 17,2 процента. Таким образом она хочет собрать на инвестиции 1,1 триллиона рублей. Второй вариант предполагает индексацию на 22,7 процента, тогда на инвестпрограмму можно будет выделить уже 1,8 триллиона. Совещание по этому вопросу, утверждает источник издания, состоялось на прошлой неделе.

Также РЖД просят принять новый принцип индексации тарифов, чтобы привязывать их не к официальной потребительской инфляции, а к промышленному показателю, то есть к росту цен на топливо, материалы, электроэнергию. Эта инфляция заметно выше, так что монополия рассчитывает получить только за счет такого перехода около 30 миллиардов рублей в год.

Для выполнения инвестпрограммы, считают в компании, необходимо сохранить действующие целевые надбавки к тарифам, отказаться от возвращения льготных коэффициентов для перевозок идущего на экспорт угля, дополнительно поднять тарифы на перевозку контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, отмечает источник.

Между тем грузоотправителей возмущает даже не рост тарифов сам по себе, что можно понять с учетом проблем, стоящих перед национальной экономикой, а сопутствующее ему катастрофическое падение качества услуг и замедление движения.

Впрочем, собеседник издания признает, что грузоотправители уже перестали спорить с самой индексацией, однако просят либо уменьшить вторую часть, либо сдвинуть ее на март, что можно сделать за счет сокращения инвестпрограммы. Также они хотели бы обещаний увеличить вывоз собственной продукции, тарифных преференций при поставках в непремиальных направлениях и компенсации подъема тарифов за счет отмены экспортных пошлин.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что если рубль в следующем году значительно просядет, то экспортно ориентированные отрасли вполне переживут эту инфляцию. По его мнению, правительство одобрит просьбу РЖД, а бизнес уже понял, что отменить повышение не получится, и пытается выторговать условия получше конкретно для себя.

Ранее замгендиректора РЖД, начальник центральной дирекции по управлению движением Михаил Глазков признал, что компания не сможет выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке на текущий год. Допольнительные средства компании нужны на модернизацию Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), которую президент страны Владимир Путин называет даже более значительным проектом, чем само строительство БАМа во времена СССР.