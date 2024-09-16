РЖД сорвет планы по перевозкам на Дальнем Востоке

«Ъ»: РЖД признало невозможность выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке

Выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке в текущем году уже не получится, по ряду причин реальный результат на Восточном полигоне окажется ниже запланированного — 156 тонн против 162,5 тонны. Об этом на конференции «PRO//Движение.Сибирь» заявил замгендиректора ОАО РЖД, начальник центральной дирекции по управлению движением Михаил Глазков, передает «Коммерсантъ».

В качестве причин срыва он назвал смерзание угля в начале года, увеличение контейнерных перевозок, что снижает общий вес поезда, а также рост внутрироссийских перевозок на восток, из-за которых грузы не доходят до контрольного сечения. Под ним подразумеваются перегоны Новый Ургал—Комсомольск-на-Амуре на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Известковая—Волочаевка на Транссибирской.

Номинальная способность Восточного полигона в этом году должна составить 180 миллионов тонн, но, как и все последние годы реальность существенно отстанет от номинала. Так, в 2022-м удалось доставить только 148,8 миллиона при возможности провоза 158 миллионов, а в 2023-м цифры составили 150,5 и 173 миллиона тонн.

По оценке Глазкова, рост перевозок обеспечивают технологические меры, в том числе большее число тяжелых поездов и инновационных вагонов. Однако недостаточные темпы модернизации тормозят процесс.

Источник на рынке утверждает, что ни РЖД, ни «Россети» не выполнят намеченные до конца года строительные мероприятия. Он также указывает, что в открытом доступе отсутствуют данные, позволяющие объективно оценить причины проблем.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин назвал модернизацию БАМ даже больше значительным проектов, чем его строительство во времена СССР. В то же время эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге усомнился в том, что проект окажется выгодным и окупит себя с учетом тенденций в торговле с Китаем.